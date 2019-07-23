Китай спасается от большой воды

В провинции Цзянси погибли уже 4 туриста. 23 пропавших без вести найдены во время спасательной операции. Ливень с воскресенья заблокировал в горах 285 пеших туристов. Более 530 спасателей были направлены в зону бедствия. Эвакуация проходила всю ночь.