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Китай спасается от большой воды

В провинции Цзянси погибли уже 4 туриста. 23 пропавших без вести найдены во время спасательной операции. Ливень с воскресенья заблокировал в горах 285 пеших туристов. Более 530 спасателей были направлены в зону бедствия. Эвакуация проходила всю ночь.

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