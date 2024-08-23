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Китай тестирует новый малозаметный беспилотник

Пекин готовится к потенциальным конфликтам и провел испытания с малозаметным беспилотником GJ-11. Эту технику планируют использовать с десантных кораблей.

Благодаря широкому применению радиопоглощающих материалов и сложной конструкции его будет крайне трудно засечь радарам. При этом военное изделие может нести на себе вооружение весом до 2 т, а радиус его действия достигает 1,2 тыс. км. Многие армии мира нацелены на активизацию разработки беспилотников, они рассматриваются уже как важная составляющая вооружений.

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