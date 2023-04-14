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Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету
Китайские Вооруженные силы испытали гиперзвуковую ракету большой дальности. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на опубликованные в открытом доступе данные Пентагона. Как уточняют американские журналисты, эта ракета способна преодолеть систему противоракетной обороны США. Разработка данного оружия свидетельствует о быстрых темпах развития военной мощи Пекина, который теперь может наносить удары "за тысячи миль от своих берегов", отмечается в публикации.
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