Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету

Китайские Вооруженные силы испытали гиперзвуковую ракету большой дальности. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на опубликованные в открытом доступе данные Пентагона. Как уточняют американские журналисты, эта ракета способна преодолеть систему противоракетной обороны США. Разработка данного оружия свидетельствует о быстрых темпах развития военной мощи Пекина, который теперь может наносить удары "за тысячи миль от своих берегов", отмечается в публикации.