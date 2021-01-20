Китай успешно вывел на орбиту третий спутник мобильной связи

Запуск произвели с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B". Система связи - также разработка Китайской академией космических технологий.



С помощью спутника будет создана сеть, которая обеспечит качественные услуги мобильной связи на территории Китая и сопредельных районов, Среднего Востока, Африки и других регионов, а также в большей части акватории Тихого и Индийского океанов.



