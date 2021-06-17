Китай успешно запустил корабль"Шэньчжоу-12"

Китай успешно запустил корабль к строящейся орбитальной станции. Китайская ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала с космодрома в провинции Ганьсу. На борту находятся три космонавта. После выхода на орбиту корабль должен состыковаться с основным модулем станции, который был отправлен ранее. Космонавты после этого перейдут в отсек "Тяньхэ", где проведут три месяца. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту специальной капсулы.