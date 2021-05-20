Китай успешно запустил океанографический спутник

Китай успешно запустил на орбиту Земли новый спутник. Космический аппарат будет заниматься мониторингом океанской среды. Таким образом он будет помогать ученым прогнозировать и предупреждать морские бедствия. Помимо прочего, спутник будет собирать сведения, которые помогут эффективно реагировать на глобальное изменение климата. К слову, это уже юбилейный 370-й запуск ракет-носителей серии "Чанчжэн".