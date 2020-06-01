Китай успешно запустил в космос ракету с двумя спутниками

Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Впервые за почти десятилетие астронавты NASA были доставлены на орбиту с территории Северной Америки. И это первый в истории запуск частной компании.



Тем временем Китай ночью успешно запустил в космос ракету Long March-2D с двумя спутниками. Аппарат дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением планируют применять в обследовании земель и градостроительном планировании. А спутник HEAD-4 предназначен для сбора информации про корабли и самолеты.



