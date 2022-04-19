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Китай увеличил добычу угля и газа до рекордного уровня
Китай увеличил добычу угля и газа до рекордного уровня, в годовом выражении на 15 %. Чтобы обеспечить безопасность, страна обратилась к отечественным производителям. Что касается металлов, то производство стали сократилось, а алюминия, наоборот, выросло. Отметим, по итогам I квартала ВВП Китая почти достиг 5 %, власти Поднебесной ожидают, что по году показатель будет 5,5 %. А в минувшем году рост стал максимальным за последние 10 лет - больше 8 %.
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