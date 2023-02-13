Китай увеличил закупки российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В КНР идут как минимум три супертанкера с российской нефтью, которая куплена государственными нефтегазовыми компаниями. По мнению аналитиков, они могут еще больше увеличить закупки в ближайшие месяцы. Китайское правительство готово одобрить такие действия. Так, ежедневный импорт нефти Китаем из России может вырасти до 2,5 млн баррелей.