Китай восстанавливается после эпидемии коронавируса

. Для посетителей открыли часть Китайской стены. Заработал и столичный зоопарк. Сейчас в приоритете Поднебесной восстановление экономики. Промышленные предприятия уже возобновили производство без малого на 99 %. А эксперты отмечают, что западные инвестфонды проявляют растущий интерес к китайским ценным бумагам.