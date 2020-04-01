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Китай восстанавливается после эпидемии коронавируса

В китайских провинциях возобновили работу общественного транспорта

. Для посетителей открыли часть Китайской стены. Заработал и столичный зоопарк. Сейчас в приоритете Поднебесной восстановление экономики. Промышленные предприятия уже возобновили производство без малого на 99 %. А эксперты отмечают, что западные инвестфонды проявляют растущий интерес к китайским ценным бумагам.

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