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Китай ввел против Литвы новые санкции. О сделках на миллиарды можно забыть

Китай разорвал отношения с Литвой еще в одной области - в сфере транспорта. Новые санкции в отношении официального Вильнюса были введены после того, как в начале текущей недели депутаты Сейма отправились в поездку на Тайвань. Такой литовский "визит Пелоси" (максимально бессмысленный и хамский) в Пекине восприняли как дипломатическую пощечину и ввели против прибалтийской страны новый пакет санкций.

Оценку ущерба пока провести сложно, но он будет ощутимым. Клайпеда использовалась китайцами в качестве грузового хаба, а в рамках проекта "Новый шелковый путь" этому порту отводилась весьма значительная роль. Заменить сотрудничество с Пекином литовцы пытаются партнерством с Тайбэем, но без особого успеха. В первом случае шла речь о сделках на миллиарды, во втором (в лучшем случае) на миллионы.


Фото: pixabay.com

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