Китай ввел против Литвы новые санкции. О сделках на миллиарды можно забыть

Китай разорвал отношения с Литвой еще в одной области - в сфере транспорта. Новые санкции в отношении официального Вильнюса были введены после того, как в начале текущей недели депутаты Сейма отправились в поездку на Тайвань. Такой литовский "визит Пелоси" (максимально бессмысленный и хамский) в Пекине восприняли как дипломатическую пощечину и ввели против прибалтийской страны новый пакет санкций.