Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС четвертого поколения - информирует Государственное энергетическое управление КНР. АЭС Шидаовань с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором располагается на территории провинции Шаньдун. Электростанция непрерывно проработала в тестовом режиме 168 часов и теперь введена в коммерческую эксплуатацию.