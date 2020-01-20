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Китай вводит запрет на пластиковые пакеты и трубочки

В столицах провинций и других крупных городах планируют избавиться от одноразового пластика уже к концу года. Ресторанам на первом этапе предписано сократить использование пластиковых предметов на 30 %. Отели должны полностью от них отказаться в течение трех лет. Согласно исследованиям, на долю Китая приходится четверть всего пластикового мусора в мировом океане. Печальное лидерство в производстве неразлагаемого пластика с Поднебесной делят Соединенные Штаты.

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