Китай выступил против политизации вопроса происхождения коронавируса

Пекин отклонил план Всемирной организации здравоохранения о проведении второй фазы расследования происхождения коронавируса на китайской территории. Власти Поднебесной возмущены явной политизацией вопроса и категорически не согласны с формулировками, которые не уважают науку и здравый смысл. В марте эксперты ВОЗ уже выдали доклад о своих исследованиях в Ухане, и там было прописано: утечка из лаборатории, скорее всего, не является причиной пандемии. Теперь же руководство ВОЗ заявляет, что эту версию исключили слишком рано.