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Китай выступил за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта в Украине
За мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта в Украине выступил Китай. Многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Это заявил Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином. Москва и Пекин единым фронтом выступают категорически против нанесения любыми государствами и блоками ущерба другим странам для получения военных, политических или экономических преимуществ. Отметим, подписанные в Москве документы в полной мере отражают уровень отношений России и Китая, которые находятся "на высшей точке за всю историю".
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