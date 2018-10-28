Китай вывел на орбиту первый космический банк генов

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4". Полученный от восьми граждан КНР генный материал будет в сохранности на протяжении тысячи лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации. По подсчетам экспертов, Земля может стать непригодной для человечества в ближайшие 400 лет из-за истощения ресурсной базы и перенаселения. Предполагается, что при помощи банка генов будет создана новая цивилизация.