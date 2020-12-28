Китай запустил новый спутник

Успешный запуск! Китай отправил в космос новый спутник дистанционного зондирования Цзюцюань на борту ракеты-носителя Long March-4C. Сейчас аппарат находится уже на околоземной орбите. Использоваться спутник будет для научных экспериментов, обследования геосферы Китая и предупреждения стихийных бедствий.



