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Китай запустил новый спутник

Успешный запуск! Китай отправил в космос новый спутник дистанционного зондирования Цзюцюань на борту ракеты-носителя Long March-4C. Сейчас аппарат находится уже на околоземной орбите. Использоваться спутник будет для научных экспериментов, обследования геосферы Китая и предупреждения стихийных бедствий.

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