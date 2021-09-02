Китай заработал на стремлении других стран спасти планету. Крупнейший производитель оборудования для солнечных электростанций из Поднебесной обеспечил почти половину выручки в первом полугодии благодаря заказам из-за рубежа. В минувшем году компания уже поставляла солнечные панели в США, Европу и Австралию. Теперь доходы значительно увеличились с выходом на рынки Индии, Бразилии и Чили. В рамках Парижского соглашения страны должны к 2050 году полностью отказаться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии.