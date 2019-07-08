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Китай завершил строительство марсохода

Его отправят в полет уже в следующем году. Цель миссии - найти признаки жизни на Красной планете и выяснить, может ли она стать пригодной для людей. Марсоход изучит атмосферу и ландшафт, геологические и магнитные характеристики.

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