"Китайская угроза" как предвыборный инструмент: Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США

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Президент США Дональд Трамп в очередном обращении к нации обрушился с резкой критикой на Китай, обвинив его во вмешательстве в американские выборы, манипуляциях с системами подсчета голосов и коррупции. Он заявил, что "сотни миллионов личных дел избирателей находятся в руках иностранных правительств". Подробнее смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

Трамп также обратил внимание на абсурдность системы: "Недавние выборы мэра Лос-Анджелеса и губернатора Калифорнии состоялись 2 июня, а подсчет голосов завершился только 10 июля. Подумайте об этом. Больше месяца. Это хуже, чем в любой стране третьего мира".

Эксперты, комментируя его выступление, назвали американскую избирательную систему "лютым позорищем", напоминающим "банановую республику". Однако они также заметили, что эти обвинения - часть предвыборной стратегии.

По мнению аналитиков, Трамп использует "китайскую угрозу" для отвлечения внимания от провалов на внешней арене, в том числе в Иране и Украине, а также от роста недовольства внутри страны. Это позволяет ему создать образ сильного лидера, который борется с врагами, и оправдать возможные изменения в избирательном законодательстве.

Ведущие обсудили, что обвинения в адрес Китая также могут быть связаны с желанием Трампа подвести почву для третьего срока. "Придумать новую угрозу, сплотиться вокруг сильного лидера, ужесточить избирательное законодательство - и, быть может, в виде исключения, позволить ему баллотироваться на третий срок", - заметил Алексей Волков.

Пекин не остался в стороне. Представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал США задуматься над своими действиями: "Призываем прекратить необоснованные клеветнические нападки, использовать Китай в качестве предлога на выборах, а также предпринять больше для улучшения китайско-американских отношений". Также в сообщении указано, что обвинения со стороны Трампа - чистая выдумка. Китай также не подтвердил визит Си Цзиньпина в США 24 сентября, который ранее анонсировался американской стороной.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, развил тему "красной угрозы в Америке", заявив: "Коммунизм нехорош в теории. Мир, который он предлагает, маленький, плоский, серый, лишенный каких-либо исключений. Из него выхолощено все хорошее и благородное, что есть в человеческой душе. Это мир без мужества, без творчества и амбиций, без героев, славы и великих целей, к которым можно стремиться. Без чудес, мифов и мужчин, которые возвышаются над остальными и совершают невероятные, выдающиеся поступки. Мир, который предлагает коммунизм, это мир без Бога. Для этих архитекторов революционного насилия величайшее достижение нашей цивилизации - невыносимое унижение. Напоминание о том, чего они не могут сделать и кем не могут стать. Поэтому они предпочитают разрушать. Они атакуют трубопроводы, железные дороги, электросети, лаборатории, физические воплощения власти и изобретательности". Его выступление было расценено как попытка сыграть на старых фобиях.

Эксперты считают, что риторика Трампа направлена не столько против Китая, сколько против внутренних оппонентов, в первую очередь демократов. Учитывая, что Хантер Байден имел деловые связи с китайскими компаниями, а его отца обвиняли в продаже встреч за миллион долларов, "сговор с Китаем" становится удобным инструментом дискредитации.

Однако такая стратегия рискованна: недавно Трамп посещал Китай, где обсуждались многомиллиардные соглашения. Теперь же его публичные атаки могут поставить под угрозу эти договоренности. Игра с "красной угрозой" - это попытка сплотить разобщенное общество перед выборами, но она же может стать источником новых конфликтов.