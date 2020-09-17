Китайская экономика демонстрирует продолжительный рост ключевых показателей

Стране в августе удалось преодолеть негативное влияние как эпидемии COVID-19, так и наводнений во многих районах страны. Рост промышленного производства в КНР достиг 5,6 %. С начала года создано более 7 миллионов новых рабочих мест. Это хорошая новость для всего мира, поскольку означает появление предпосылок и формирование условий для восстановления глобальной экономики.