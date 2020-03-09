Ухань больше не нуждается в спецбольницах

Тем временем в китайском городе Ухань, которыйбылэпицентром коронавируса, закрыли 11 из 14 временных госпиталей - все пациенты с Covid-19 вылечены и выписаны. А в оставшихся трех спецбольницах остаются всего около сотни пациентов.





В Италии введен запрет на въезд и выезд в зараженные регионы

В Италии введен полный запрет на въезд и выезд в зараженные регионы - это весь север страны. В зоне карантина - 11 регионов. По всей Италии, по крайней мере до 3 апреля, отменены занятия в школах, театральные постановки, мессы в храмах.