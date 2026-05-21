Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Китайские и южнокорейское судна пересекли Ормуз по иранским водам

Нефтяной трафик в Ормузе оживился. Пролив по иранским водам пересекли два китайских супертанкера и одно судно из Южной Кореи. В совокупности на их бортах находится примерно 6 млн баррелей сырой нефти.

Цены на черное золото дали реакцию мгновенно. Котировки эталонной нефти Brent опустились со 110 долларов до 106. Как отмечают в агентстве Рейтер, все суда прошли по транзитному маршруту, который установил Иран.

СМИ задаются вопросом: так чего добился Трамп в ходе визита в Китай, если он так пытался привлечь Пекин к решению иранского кризиса?

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

Ормузский пролив