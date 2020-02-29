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Китайские эксперты: Плазма крови переболевших коронавирусом помогает выздороветь другим

Новые случаи заражения коронавирусом

Первый случай заражения зафиксирован сегодня в Монако.

Впервые COVID-19 выявили в Африке и Латинской Америке

. В Германии вирусом заболели 4 ребенка. Все они ходили в детский сад, где у воспитательницы был диагностирован коронавирус.

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