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Китайские эксперты прогнозируют спад эпидемии

Сегодня из Китая пришли обнадеживающие новости. Распространение коронавируса пойдет на спад к 8 февраля.

Ведущие китайские эпидемиологи дали такой прогноз с учетом инкубационного периода болезни. К этому времени будет понятен эффект от принимаемых мер по профилактике эпидемии. В Шанхае приступили к ускоренной разработке вакцины против вируса, а китайские иммиграционные власти рекомендовали гражданам КНР отложить поездки за рубеж.

На борьбу с вирусом выделят $9 млрд

На борьбу с вирусом правительство выделит около 9 миллиардов долларов. Но главное - ежедневный и ежечасный контроль.

Ву Хао, глава Пекинского центра здравоохранения:

"Мы отслеживаем состояние более 10 тысяч человек по мобильным приложениям. Распространили более двух тысяч кратких предупреждений и рекомендаций. Мы считаем, что самый эффективный способ предотвратить распространение вируса - находиться дома под наблюдением. При любом подозрении - обращаться к врачу. Мы изолируем людей от вируса, а не от других людей".

Авиакомпании отменяют рейсы в Китай

Одна за другой страны объявляют о массовой эвакуации своих граждан из Китая - в их числе Россия, Германия, Франция, Япония. Ряд государств и компаний отменяют авиарейсы в Китай.

British Airways сегодня приостановила все полеты на материковую часть Китая. А британцы, вернувшиеся из Уханя, могут быть изолированы на одной из британских военных баз. Их ждет карантин сроком на 2 недели, сообщает телеканал Sky News.

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