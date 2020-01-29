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Китайские эксперты прогнозируют спад эпидемии коронавируса 2019-nCoV
В Китае назвали сроки, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. Приблизительная дата - 8 февраля. С таким прогнозом выступил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Цзэн Гуан. Расчеты сделаны с учетом инкубационного периода заболевания. По данным ВОЗ, помимо Китая подтвержденные случаи нового коронавируса зафиксированы в 15 странах, в том числе в Германии, Франции, Италии, США и Канаде. Зарегистрированное число скончавшихся на этот час - 132 человека.
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