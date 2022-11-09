Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Украину в грабеже и злоупотреблении властью

В Поднебесной раскритиковали решение Киева о передаче под управление Минобороны Украины и принудительной национализации предприятия, где занимаются разработкой, производством и ремонтом авиадеталей.

Представитель китайских инвесторов "Мотор Сич" Ван Цзин опубликовал в соцсети "УиЧат" обращение, в котором выразил протест: "Мы всегда выступали решительно против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий".