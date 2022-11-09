3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Украину в грабеже и злоупотреблении властью
В Поднебесной раскритиковали решение Киева о передаче под управление Минобороны Украины и принудительной национализации предприятия, где занимаются разработкой, производством и ремонтом авиадеталей.
Представитель китайских инвесторов "Мотор Сич" Ван Цзин опубликовал в соцсети "УиЧат" обращение, в котором выразил протест: "Мы всегда выступали решительно против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий".
Также Ван Цзин обвинил украинское правительство в "бесстыдном разграблении" зарубежных активов Китая.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов