Китайские исследователи: Война - это американский образ жизни

Анализ политики США на Ближнем Востоке и в других регионах, охваченных конфликтами, опубликовало Китайское общество исследований в области прав человека. В докладе исключительно данные разнообразных американских академических учреждений, поэтому претензий в пристрастности быть просто не может. Например, Смитсоновский институт сообщает, что за последние 20 лет после 11 сентября Вашингтон вел военные действия в 40 процентах стран планеты.

Университет Брауна отмечает, что за этот период погибло в разного рода американских "операциях по борьбе с терроризмом" не менее 800 тысяч человек. Причем 335 тысяч из них - это гражданские лица. Всемирная продовольственная программа информирует: по итогам оккупации Соединенными Штатами Афганистана недоедают в этой стране 98 % жителей. А прошлогоднее бегство из Кабула американцев продемонстрировало презрение, которое они питают к жителям стран третьего мира: афганцев убивали мимоходом, без повода, с полным равнодушием. Китайские исследователи подытоживают: "Война - это американский образ жизни" на протяжении последних 250 лет.