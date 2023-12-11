Китайские туристы ради красивых селфи опрокинули гондолу в Венеции

Поистине запоминающаяся экскурсия прошла для китайских туристов в Венеции.



Гости из Поднебесной во время водной прогулки перевернули лодку. Проплывая под низким мостом, гондольер, выполняя сложный маневр, попросил пассажиров не вставать и не двигаться. Но те или не поняли, или в поисках красивого кадра проигнорировали требование, хаотично перемещаясь с одной стороны на другую. В какой-то момент сильно раскачанная гондола перевернулась, вытаскивать людей из воды пришлось проплывающим мимо гондольерам.