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Китайские туристы ради красивых селфи опрокинули гондолу в Венеции
Поистине запоминающаяся экскурсия прошла для китайских туристов в Венеции.
Гости из Поднебесной во время водной прогулки перевернули лодку. Проплывая под низким мостом, гондольер, выполняя сложный маневр, попросил пассажиров не вставать и не двигаться. Но те или не поняли, или в поисках красивого кадра проигнорировали требование, хаотично перемещаясь с одной стороны на другую. В какой-то момент сильно раскачанная гондола перевернулась, вытаскивать людей из воды пришлось проплывающим мимо гондольерам.
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