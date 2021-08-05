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Китайские ученые разработали специальную дезинфицирующую лампу, чтобы лучше справляться с коронавирусом

Дельта-штамм коронавируса наступает на Китай. На фоне роста заболеваний власти Поднебесной возвращаются к прошлогодней стратегии. Города с населением более полутора миллиона человек и высокими показателями распространения болезни закрываются на въезд и выезд. Чтобы лучше справляться с болезнью, китайские ученые разработали специальную дезинфицирующую лампу. Ее излучение позволяет инактивировать коронавирус нового типа на уровне 99,99 процента.

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