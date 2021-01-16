Коронавирус бьет очередные рекорды. В мире уже более 94 миллионов заболевших. Вакцинация началась в 46 странах.



Многие государства ЕС жалуются на задержки в обеспечении вакциной. Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония потребовали обеспечить бесперебойные поставки препарата Pfizer. Но пока компания сократила объемы производства вакцин из-за реорганизации производства.



Китайские ученые рекомендуют приостановить использование вакцины Pfizer из-за роста числа летальных случаев у привитых. В самом же Китае в связи с новой вспышкой уже 23 миллиона человек живут с COVID-ограничениями. Более 20 тысяч жителей перемещены в карантинные центры.



В Индии начинается компания по вакцинации

В Индии разворачивается масштабная кампания по вакцинации - к июлю собираются привить 300 миллионов человек. В первый день вакцину получат 30 тысяч жителей.





В США и Бразилии - нехватка вакцин и оборудования