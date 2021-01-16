3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Китайские ученые рекомендуют приостановить использование вакцины Pfizer
Коронавирус бьет очередные рекорды. В мире уже более 94 миллионов заболевших. Вакцинация началась в 46 странах.
Многие государства ЕС жалуются на задержки в обеспечении вакциной. Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония потребовали обеспечить бесперебойные поставки препарата Pfizer. Но пока компания сократила объемы производства вакцин из-за реорганизации производства.
Китайские ученые рекомендуют приостановить использование вакцины Pfizer из-за роста числа летальных случаев у привитых. В самом же Китае в связи с новой вспышкой уже 23 миллиона человек живут с COVID-ограничениями. Более 20 тысяч жителей перемещены в карантинные центры.
В Индии начинается компания по вакцинации
В Индии разворачивается масштабная кампания по вакцинации - к июлю собираются привить 300 миллионов человек. В первый день вакцину получат 30 тысяч жителей.
В США и Бразилии - нехватка вакцин и оборудования
На другой стороне земного шара не справляются с ростом заболеваемости. В Нью-Йорке на следующей неделе закончатся дозы вакцины.
В бразильском штате Амазонас люди выстраиваются в очереди за кислородом.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
Акциз на энергетики, налогообложение крипты: какие изменения предусмотрены в проекте НК-2025
Сколько белорусов ездят на люксовых авто и почему для таких владельцев повысили налог
Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства
В Острошицком Городке после реконструкции открылся реабилитационный комплекс "Росток"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов