ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Китайские ученые рекомендуют приостановить использование вакцины Pfizer

Коронавирус бьет очередные рекорды. В мире уже более 94 миллионов заболевших. Вакцинация началась в 46 странах.


Многие государства ЕС жалуются на задержки в обеспечении вакциной. Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония потребовали обеспечить бесперебойные поставки препарата Pfizer. Но пока компания сократила объемы производства вакцин из-за реорганизации производства.

Китайские ученые рекомендуют приостановить использование вакцины Pfizer из-за роста числа летальных случаев у привитых. В самом же Китае в связи с новой вспышкой уже 23 миллиона человек живут с COVID-ограничениями. Более 20 тысяч жителей перемещены в карантинные центры.


В Индии начинается компания по вакцинации

В Индии разворачивается масштабная кампания по вакцинации - к июлю собираются привить 300 миллионов человек. В первый день вакцину получат 30 тысяч жителей.

В США и Бразилии - нехватка вакцин и оборудования

На другой стороне земного шара не справляются с ростом заболеваемости. В Нью-Йорке на следующей неделе закончатся дозы вакцины.

В бразильском штате Амазонас люди выстраиваются в очереди за кислородом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все