Китайские ученые создали умную ткань для жары и холода

Материал может адаптировать организм человека к радикальным температурам воздуха -как к высоким, так и к низким, сообщает American Chemical Society.



Разработка принадлежит ученым из китайского Университета науки и технологии Хуанчжун. В состав ткани входит пряжа из шелка и хитозан, который добывается в раковинах ракообразных существ. Таким образом получились пористые волокна, в которые поместили полиэтиленгликоль, способный менять физическое состояние под воздействием разных температур. На жаре он превращается в жидкость, а в холоде становится твердым.



В будуем такую ткань планируют выпускать в промышленных масштабах.



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