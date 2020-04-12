Китайские власти официально запретили использовать собак в качестве еды, запрещено их разведение для употребления в пищу. Министерство сельского хозяйства КНР опубликовало релиз, в котором объяснило нововведение "прогрессом человеческой цивилизации" и "общественным беспокойством и приоритетом защиты животных". Ежегодно с целью продажи и употребления в пищу в Китае убивают до 20 миллионов собак и около 4 миллионов кошек. Причем большая часть этих животных не разводится в неволе, а похищается у владельцев.