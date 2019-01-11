Китайский космический аппарат прислал первый панорамный снимок лунной поверхности

Благодаря нему ученые смогут провести предварительный анализ характеристик ландшафта и рельефа вокруг места посадки. На фото можно увидеть и луноход "Нефритовый заяц". Он находился на неделе в спящем режиме, а проснулся в четверг и готов к продолжению миссии. "Чанъэ-4-е" совершил мягкую посадку на обратной стороне единственного естественного спутника Земли в январе. Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора. В июне прошлого года он успешно вышел во вторую точку Лагранжа и стал первым в мире спутником, который функционирует на этой гало-орбите.