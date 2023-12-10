ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Китайский курс на глобальное лидерство - в чем секрет резкого взлета, смотрите в новом выпуске "Понятной политики"

Китайский курс на глобальное лидерство: в чем секрет резкого взлета? Как из аграрной страны превратиться в технологического гиганта?

На что опирается одна из ведущих и быстрорастущих экономик планеты? Соперник США и надежный партнер Беларуси. В "Понятой политике" вы узнаете об истории и фундаменте нового мирового центра 11 декабря после "Панорамы".

Смотрите другие выпуски проекта "Понятная политика":

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все