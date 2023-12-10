3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Китайский курс на глобальное лидерство - в чем секрет резкого взлета, смотрите в новом выпуске "Понятной политики"
Китайский курс на глобальное лидерство: в чем секрет резкого взлета? Как из аграрной страны превратиться в технологического гиганта?
На что опирается одна из ведущих и быстрорастущих экономик планеты? Соперник США и надежный партнер Беларуси. В "Понятой политике" вы узнаете об истории и фундаменте нового мирового центра 11 декабря после "Панорамы".
Смотрите другие выпуски проекта "Понятная политика":
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе