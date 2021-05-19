Китайский марсоход "Чжужун" начал свою работу на Красной планете

Первый китайский марсоход "Чжужун" передал на Землю первые телеметрические данные. Об этом сообщили в национальном космическом управлении Поднебесной. Далее он продолжит осмотр окружающей среды вокруг зоны посадки. Пилотируемая платформа первой китайской миссии на Марс совершила успешную посадку в минувшие выходные. В ее задачи входит исследование состава и структуры поверхности Красной планеты, а также поиск залежей льда.