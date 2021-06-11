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Китайский марсоход "Чжужун" прислал совместное с посадочной платформой фото

Китайский марсоход "Чжужун" прислал совместное с посадочной платформой фото

Прилетевший на Марс в мае китайский марсоход "Чжужун" прислал совместное с посадочной платформой фото. Снимки публикует Национальное космическое управление КНР.

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