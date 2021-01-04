Китайский Нанкин зажигает огни

Здесь на площади 10тысяч квадратных километров развернулся фестиваль снега и льда. На церемонииоткрытия одновременно зажглось 86 комплектов разноцветных огней, а 300беспилотников разрисовали ночное небо разнообразными фигурами. В 2022 годуПекин принимает у себя зимние Олимпийские игры, и власти Поднебесной поставили задачувовлечь в зимние виды спорта не менее 300 миллионов жителей. Специально дляфестиваля был построен горнолыжный склон протяженностью 160 метров, а такжеснежная и ледяная зоны в скандинавском стиле. Помимо традиционных зимних видовспорта, гостям предлагается катание на санях и снежный лабиринт.