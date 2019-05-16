Китайский "Нефритовый заяц" исследовал мантию поверхности Луны

Новые открытия "Нефритового зайца-2". Запущенный на обратную сторону Луны китайский космический аппарат исследовал мантию поверхности единственного спутника Земли. В ней найдены минералы с высоким содержанием железа. Анализ собранных проб также показал, что лунная кора состоит преимущественно из легких минералов класса плагиоклазов. Их дальнейшее изучение, по словам ученых, должно пролить свет на историю формирования Земли и Луны.



