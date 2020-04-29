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Китайский парламент начнет работу 22 мая

В Поднебесной пройдет ранее отложенное 13-е Всекитайское собрание народных представителей. В феврале власти страны решили перенести его на неопределенный срок из-за кризиса коронавируса. Теперь, поскольку в стране стабилизируется ситуация с болезнью, дату заседания поставили на 22 мая. Сегодня утром в Ухане выписали последних двух пациентов с коронавирусом из временной больницы Сяотаншань. Сейчас госпиталь дезинфицируют и переводят в режим ожидания.

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