Читатели "Гуаньча" поддержали слова Путина о месте Украины в международной политике, пишет РИА Новости. Они согласились с президентом Россиив том, что Украина стала инструментом внешней политики США.





⇒"Не только Украина, но и многие государства - слуги США - представляют собой их дипломатические инструменты", - написал один из комментаторов.





⇒"США используют Украину для сдерживания России", - поддержал другой.





⇒"Американцы действительно готовы пойти на все, чтобы достичь своих целей", - отметил третий.





⇒"Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди", - заявил один из пользователей.





Фото: Пресс-служба президента России