3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Китайцы поддержали слова Путина о месте Украины
Читатели "Гуаньча" поддержали слова Путина о месте Украины в международной политике, пишет РИА Новости. Они согласились с президентом Россиив том, что Украина стала инструментом внешней политики США.
⇒"Не только Украина, но и многие государства - слуги США - представляют собой их дипломатические инструменты", - написал один из комментаторов.
⇒"США используют Украину для сдерживания России", - поддержал другой.
⇒"Американцы действительно готовы пойти на все, чтобы достичь своих целей", - отметил третий.
⇒"Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди", - заявил один из пользователей.
Фото: Пресс-служба президента России
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Регионы
Все
Происшествия
Все