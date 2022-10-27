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Китайцы поддержали слова Путина о месте Украины

Китайцы поддержали слова Путина о месте Украины

Читатели "Гуаньча" поддержали слова Путина о месте Украины в международной политике, пишет РИА Новости. Они согласились с президентом Россиив том, что Украина стала инструментом внешней политики США.


"Не только Украина, но и многие государства - слуги США - представляют собой их дипломатические инструменты", - написал один из комментаторов.


"США используют Украину для сдерживания России", - поддержал другой.


"Американцы действительно готовы пойти на все, чтобы достичь своих целей", - отметил третий.


"Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди", - заявил один из пользователей.


Фото: Пресс-служба президента России

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