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Умный ход Лукашенко и Путина восхитил китайцев
Китайские читатели портала "Гуаньча" считают, что Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно ответили Западу, развернув совместную региональную группировку войск. Об этом пишет sb.by.
Один из читателей считает, что объединение армии Беларуси и России может стать великой силой, которая приведет к распаду Североатлантического альянса. Другой комментатор мнение поддержал и ответил, что теперь пусть Запад попытается выступить против двух государств, если осмелится.
"Умный ход, который доказывает, что США - всего лишь бумажный тигр", - написал еще один пользователь.
Четвертый пользовать подчеркнул, что это было отличным решением, кроме того, теперь все понимают, что в боевых действиях в Украине участвует НАТО. Еще один читательсделал акцент на умном решении правительства Беларуси. "Беларусь - умная страна, которая улучшает стратегические отношения с Россией и Китаем, а Украина, наоборот, хочет погубить людей", - резюмировал он.
Фото:pixabay.com
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