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Кива: Президент Украины обязан подать в отставку в сложившейся ситуации

В Украине с утра президент Зеленский объявил военное положение по всей стране и сообщил о разговоре с Байденом и Джонсоном - самостоятельно Киев с ситуацией не справляется. Военное положение утвердила Верховная рада. Минобороны России уже заявило о выведении из строя средств ПВО Вооруженных сил Украины. Также сообщается о приведении в негодность военно-морских сил страны.

В сложившейся ситуации президент Украины обязан подать в отставку - с таким призывом к Зеленскому обратился народный депутат Украины Илья Кива. Он также заявил, что единственный путь к разрешению конфликта - переговоры.

В Киеве с утра объявлена воздушная тревога, звучат сирены, выстроились очереди на автозаправках и к банкоматам. Люди покидают город, на выезде - пробки. Системы оповещения вовремя не сработали. Люди укрываются в бомбоубежищах. В Харькове люди за неимением таковых спускаются в метро.

Операция по денацификации и демилитаризации Украины

Генштаб Украины подтвердил информацию о нанесении ракетно-бомбовых ударов по аэропортам в пяти городах, в том числе Борисполе, Озерном, Николаеве и Краматорске. В соцсетях сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе и Мариуполе. Удары приходятся на объекты и склады Вооруженных сил Украины.

Неспокойная ситуация в Донбассе

МЧС Украины подтвердили потерю контроля над двумя селами. А в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военные по всей линии соприкосновения массово отказываются от выполнения приказов командования и покидают позиции. Представители самопровозглашенной ЛНР сообщают о взятии городов Счастье и Станица Луганская. Также из зоны конфликта передают, что украинские военные ведут беспорядочный огонь в направлении Горловки и прилегающих населенных пунктов.

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