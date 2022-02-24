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Кива: Президент Украины обязан подать в отставку в сложившейся ситуации
В Украине с утра президент Зеленский объявил военное положение по всей стране и сообщил о разговоре с Байденом и Джонсоном - самостоятельно Киев с ситуацией не справляется. Военное положение утвердила Верховная рада. Минобороны России уже заявило о выведении из строя средств ПВО Вооруженных сил Украины. Также сообщается о приведении в негодность военно-морских сил страны.
В сложившейся ситуации президент Украины обязан подать в отставку - с таким призывом к Зеленскому обратился народный депутат Украины Илья Кива. Он также заявил, что единственный путь к разрешению конфликта - переговоры.
В Киеве с утра объявлена воздушная тревога, звучат сирены, выстроились очереди на автозаправках и к банкоматам. Люди покидают город, на выезде - пробки. Системы оповещения вовремя не сработали. Люди укрываются в бомбоубежищах. В Харькове люди за неимением таковых спускаются в метро.
Операция по денацификации и демилитаризации Украины
Генштаб Украины подтвердил информацию о нанесении ракетно-бомбовых ударов по аэропортам в пяти городах, в том числе Борисполе, Озерном, Николаеве и Краматорске. В соцсетях сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе и Мариуполе. Удары приходятся на объекты и склады Вооруженных сил Украины.
Неспокойная ситуация в Донбассе
МЧС Украины подтвердили потерю контроля над двумя селами. А в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военные по всей линии соприкосновения массово отказываются от выполнения приказов командования и покидают позиции. Представители самопровозглашенной ЛНР сообщают о взятии городов Счастье и Станица Луганская. Также из зоны конфликта передают, что украинские военные ведут беспорядочный огонь в направлении Горловки и прилегающих населенных пунктов.
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