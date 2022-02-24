Кива: Президент Украины обязан подать в отставку в сложившейся ситуации

В Украине с утра президент Зеленский объявил военное положение по всей стране и сообщил о разговоре с Байденом и Джонсоном - самостоятельно Киев с ситуацией не справляется. Военное положение утвердила Верховная рада. Минобороны России уже заявило о выведении из строя средств ПВО Вооруженных сил Украины. Также сообщается о приведении в негодность военно-морских сил страны.



В сложившейся ситуации президент Украины обязан подать в отставку - с таким призывом к Зеленскому обратился народный депутат Украины Илья Кива. Он также заявил, что единственный путь к разрешению конфликта - переговоры.



В Киеве с утра объявлена воздушная тревога, звучат сирены, выстроились очереди на автозаправках и к банкоматам. Люди покидают город, на выезде - пробки. Системы оповещения вовремя не сработали. Люди укрываются в бомбоубежищах. В Харькове люди за неимением таковых спускаются в метро.



