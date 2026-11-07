"Классическая революционная ситуация" - депутат объяснила, почему на Западе возрождается коммунизм

Фото: Reuters

Запрос на справедливость и недовольство нынешним положением дел - вот причины возрождения идеи коммунизма в западных странах прямо сейчас. Об этом заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова в "Актуальном интервью".

По ее словам, идея коммунизма была очернена, в том числе из-за перегибов, но запрос у людей сохраняется. "Эту идею, к сожалению, очернили, в том числе не без объективных причин, из-за каких-то перегибов. Но в целом запрос у людей есть, поэтому эта идея снова возрождается. Мы же понимаем, если бы людям было хорошо в том состоянии, скажем, капитализма, в котором они находятся сегодня, они бы не искали чего-то нового и не искали чего-то лучшего", - отметила депутат.

quote Они ищут справедливости. Как и наши предки в начале прошлого века, они ищут новые возможности, пытаются реализовать свой запрос на новый справедливый мир. Елена Потапова

Она подчеркнула, что современные информационные технологии ускоряют распространение тенденций. "Сейчас, учитывая информационные технологии и доступность информации, процессы эти идут гораздо быстрее. Раньше пока в Англии узнали о том, что во Франции случилась революция, прошел месяц-другой. А в целом на весь континент уходил под десяток лет. На сегодняшний момент хватает десятка секунд - и о тех же протестах и оторванных руках у детей на этих протестах знает весь мир, и весь мир в шоке. Если мы говорим о том, что демократия живет так, если в демократичной стране это возможно, тогда вопрос: Что не так, либо с нами, либо с демократией?" - сказала депутат.

"И поэтому люди анализируют историю. И вот то, о чем говорит наш Президент (Беларуси - прим. ред.): "Историю забывать нельзя, и камень в нее бросать очень опасно. Он может прилететь обратно". И сегодня, по сути дела, к ним он уже летит. И то, в каком глубоком политическом и гражданском кризисе находятся общество и государства в этих странах (Запада - прим. ред.), указывает на то, что им стоит задуматься. Потому они ищут выходы, ищут что-то, что может изменить этот мир, который их уже совершенно не устраивает. Верхи не могут руководить по-прежнему, низы не хотят жить по-прежнему - классическая революционная ситуация", - заключила Елена Потапова.