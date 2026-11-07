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"Классическая революционная ситуация" - депутат объяснила, почему на Западе возрождается коммунизм

Автор:
протесты во Франции
Фото: Reuters

Запрос на справедливость и недовольство нынешним положением дел - вот причины возрождения идеи коммунизма в западных странах прямо сейчас. Об этом заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова в "Актуальном интервью".

По ее словам, идея коммунизма была очернена, в том числе из-за перегибов, но запрос у людей сохраняется. "Эту идею, к сожалению, очернили, в том числе не без объективных причин, из-за каких-то перегибов. Но в целом запрос у людей есть, поэтому эта идея снова возрождается. Мы же понимаем, если бы людям было хорошо в том состоянии, скажем, капитализма, в котором они находятся сегодня, они бы не искали чего-то нового и не искали чего-то лучшего", - отметила депутат.

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Они ищут справедливости. Как и наши предки в начале прошлого века, они ищут новые возможности, пытаются реализовать свой запрос на новый справедливый мир.
Елена Потапова
депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова

Она подчеркнула, что современные информационные технологии ускоряют распространение тенденций. "Сейчас, учитывая информационные технологии и доступность информации, процессы эти идут гораздо быстрее. Раньше пока в Англии узнали о том, что во Франции случилась революция, прошел месяц-другой. А в целом на весь континент уходил под десяток лет. На сегодняшний момент хватает десятка секунд - и о тех же протестах и оторванных руках у детей на этих протестах знает весь мир, и весь мир в шоке. Если мы говорим о том, что демократия живет так, если в демократичной стране это возможно, тогда вопрос: Что не так, либо с нами, либо с демократией?" - сказала депутат.

"И поэтому люди анализируют историю. И вот то, о чем говорит наш Президент (Беларуси - прим. ред.): "Историю забывать нельзя, и камень в нее бросать очень опасно. Он может прилететь обратно". И сегодня, по сути дела, к ним он уже летит. И то, в каком глубоком политическом и гражданском кризисе находятся общество и государства в этих странах (Запада - прим. ред.), указывает на то, что им стоит задуматься. Потому они ищут выходы, ищут что-то, что может изменить этот мир, который их уже совершенно не устраивает. Верхи не могут руководить по-прежнему, низы не хотят жить по-прежнему - классическая революционная ситуация", - заключила Елена Потапова.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЗападАктуальное интервью

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