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Клайпедский порт готовится к массовому сокращению
Последствия санкционного бумеранга не заставили себя ждать. В Клайпедском порту готовятся к массовым увольнениям. Терминал сыпучих грузов в морской гавани сообщил о планах сократить почти всех сотрудников. Работы лишатся не менее 136 человек. С заботой о своем политическом имидже на Западе Вильнюс запретил транзит Беларуськалия через литовский порт. Об обычных людях правительство не подумало, ведь на переправу белорусского товара приходилась большая часть доходов Клайпеды. Теперь, когда белкалий больше не идет через морскую гавань, у предприятия нет денег содержать целый терминал. Зато власти свое дело сделали и получили одобрение Вашингтона.
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