Попытки литовских властей угодить заокеанским хозяевам в ущерб собственному народу довели Клайпедский порт практически до закрытия. Из-за антибелорусских санкций главный порт Литвы в прошлом году потерял более 20 % от своего грузооборота, что исчисляется сотнями миллионов долларов. А сегодня его нефтетерминал полностью опустел, калийный также не подает признаков жизни, верфь простаивает, как и сухогрузы. Остались паромы и контейнерный терминал. Однако еще немного, и тот может опустеть. Спрашивается, и кто кого наказал этими пресловутыми санкциями?