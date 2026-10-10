Клайпеду готовят к войне: власти смогут эвакуировать лишь 25 % жителей

Клайпеду готовят к войне и моделируют возможные сценарии. Литва подводит итоги мобилизационных учений по массовой эвакуации населения.



По данным местных СМИ со ссылкой на Минобороны, в случае угрозы - главным узлом обороны и спасения должен стать местный морской порт. Через его терминалы планируют одновременно перебрасывать подразделения НАТО и вывозить мирных жителей.

Однако чиновники намерены централизованно эвакуировать лишь четверть граждан. Остальным 75 % населения придется покидать опасную зону самостоятельно. Ведь такое совмещение военных грузов и беженцев на одном объекте, по мнению властей, превращает порт в уязвимую мишень.