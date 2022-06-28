Клер Дейли: Убийства и насилие - вот реальные ценности ЕС

На днях на границе Марокко с Испанией погибли 49 человек, в основном нелегальные мигранты. Сотни людей подверглись жесточайшим избиениям со стороны полиции и пограничников. Испанский социолог Анибал Гарсон дал такую оценку этой трагедии: данное преступление против человечности заняло бы почетное место на первых страницах всех мировых изданий, если бы оно случилось в Никарагуа, Беларуси или Иране, но убийство беззащитных людей совершили цивилизованные Марокко с Испанией, а потому преступление не заметил никто. А депутат Европарламента от Ирландии Клер Дэйли отметила, что "убийства и насилие - вот реальные ценности ЕС", а потому чудовищные лицемеры из Евросоюза будут молчать о массовой казни мигрантов на испанских границах.