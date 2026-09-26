Мэр Киева Кличко в интервью немецкому журналисту объяснил, почему его дети не на передовой. Все просто. По словам политика, родились отпрыски в Америке, а росли и жили в Германии. Потому воевать за Украину им не резон.

Среди представителей киевского политического класса нет ни одного, кто отправил бы своих детей в окопы. Отпрыски влиятельных семейств проводят время за рубежом - золотой молодежи даже дали название-характеристику - "Батальон Монако".

В этой связи даже случилось немало скандалов. Например, экс-президент Порошенко как-то объявил, что его сын нес службу на передовой. Но потом выяснилось, что Порошенко-младший сделал милитари-фотосессию где-то глубоко в тылу и тут же уехал за границу.