Климатическая конференция ООН в Анталье впервые с 2009 года завершилась без принятия итогового документа из-за разногласий по вопросу ископаемого топлива.

Под давлением стран - экспортеров энергоносителей из текста убрали прямые упоминания об отказе от нефти, газа и угля. Одновременно ЕС и ряд стран, уязвимых к изменению климата, не поддержали документ без этих положений.

Из финальной версии проекта также убрали конкретные цифры по объемам климатического финансирования для развивающихся стран - речь о сумме в 120 млрд долларов в год.

Теперь нерешенные в Анталье вопросы будут обсуждаться на промежуточных встречах в Бонне, а затем на конференции по климату в Аддис-Абебе в 2027 году.